В Орловской области стало расти число вакансий и безработных

Количество официальных безработных увеличилось впервые за долгое время.

В Орловской области по состоянию на 1 сентября 2025 года численность официально зарегистрированных безработных увеличилась по сравнению с 1 сентября 2024 года на 3,8 процента. При этом уровень фиксированной безработицы составил 0,3 процента, как и годом ранее. Об этом говорится в отчете об итогах социально-экономического развития Орловской области за январь-август 2025 года, обнародованном правительством региона.

Согласно его данным, по состоянию на 1 сентября 2024 года в регионе на учете в качестве безработных официально состояли 1089 человек, или на 33,6 процента меньше, чем их было на 1 сентября 2023 года. Однако по состоянию на 1 сентября 2025 года количество официальных безработных возросло до 1130 человек. В августе 2025 года статус безработного получили 263 орловца, что на 6,9 процента больше, чем было в августе 2024 года. Трудоустроено за месяц было 144 человека, что на 30,9 процента больше численности трудоустроенных безработных годом ранее.

По расчетам специалистов Орелстата, в августе 2025 года нагрузка не занятых трудовой деятельностью жителей Орловской области, официально зарегистрированных в государственных органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек. Текущая потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости населения, составляет 13 050 человек. Кстати, спрос на рабочую силу в регионе вновь начал расти.

Так, в январе 2025 года в базе вакансий, заявленных орловскими работодателями, содержались сведения о 13 435 свободных рабочих местах. Затем с каждым месяцем количество свободных вакансий сокращалось. Минимума оно достигло в июне текущего года, когда орловцам официально предлагалось «всего» 10 943 свободных рабочих места. В июле база вакансий увеличилась до 13 396 рабочих мест. В августе она немного сократилась, но все равно превысила порог в 13 тысяч свободных вакансий.

ИА «Орелград»