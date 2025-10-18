Орловца крупно оштрафовали за стычку с полицейским

Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Это уголовное дело рассматривал Урицкий районный суд Орловской области. Но было возбуждено в отношении местного жителя по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Потерпевшим выступал сотрудник местной полиции. По закону применение насилия в отношении представителя власти может носить психический или физический характер. При этом последнее может являться или не являться опасным для жизни.

В данном случае имел место второй вариант. Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было совершено в июне 2025 года. В тот день подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие установило, что он, «умышленно, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, нанес последнему удар в область левого плеча». Затем нетрезвый гражданин схватил полицейского за предплечье левой руки и с силой ее дернул, причинив тому физическую боль.

Данные действия были расценены как применение насилия к представителю власти. Впоследствии суд пришел к выводу, что органы следствия правильно квалифицировали действия подсудимого. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учел несколько факторов, в том числе характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Также во внимание были приняты данные о личности подсудимого, наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины. Однако факт, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, был признан отягчающим наказание обстоятельством. С учетом потенциального влияния наказания на исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, отметили в пресс-службе Урицкого районного суда.

ИА «Орелград»