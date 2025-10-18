В Орле коммунисты потребовали избавить памятник Ленину от украшательств

Городское отделение КПРФ направило обращение мэру Юрию Парахину.

Фото: Иван Дынкович

«На протяжении более 3-х месяцев подход к памятнику фактически ограничен нестационарной конструкцией, – написал в соцсетях заместитель председателя Орловского областного Совета Иван Дынкович. – Коммунисты Орла и народно-патриотические силы Орловщины расценивают действия городской администрации как осознанную и намеренную драпировку памятника В. И. Ленину – Вождю Великой Октябрьской социалистической революции, основателю и первому руководителю Правительства РСФСР, правопреемником которого является современная Российская Федерация».

Иван Дынкович предполагает, что вместо уважения и гордости за свою историю – «мы стыдимся её?». Политик подчеркнул, что не против конструкции. Но интересуется, почему она установлена перед Лениным, загораживая весь пьедестал с надписью. Коммунист приравнял подобное отношение к попытке десоветизации. Аналогичные жесты  привели на Украине «к утрате честного отношения к своей истории», заявил политик.

Напомним, 12 флаговых композиций и одну декоративную конструкцию «1945-2025» Орел купил за 3,779 млн рублей.

