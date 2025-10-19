В Ливнах рассчитывать на расселение могут четыре человека

Утверждены параметры муниципальной программы расселения аварийного жилья.

Администрация города Ливны утвердила паспорт муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда». Исполнителем программы назначено управление муниципального имущества. Целью документа заявлено создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания. Объем финансирования программы составляет 7,74 миллиона рублей, из них 3,197 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 2,672 миллиона рублей – средства областного бюджета и 1,869 миллиона рублей – средства местного бюджета.

Весь объем финансирования запланирован на 2025 год. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составит всего четыре человека. А расселенная площадь аварийного жилищного фонда оценивается властями в 113,4 квадратных метра. Из паспорта программы следует, что на территории города Ливны имеются шесть многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Их совокупная расселяемая площадь оценивается в 2658,07 квадратных метра.

«Одной из наиболее острых социальных проблем в городе Ливны продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда, – говорится в документе. – В результате реализации программы на территории города Ливны появится динамика уменьшения площади аварийного жилищного фонда. Проводимые работы обеспечат предоставление комфортных и благоприятных условий проживания гражданам на территории города».

Аварийный жилищный фонд – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций, продолжают авторы программы. Такое жилье негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию. Проживание в таком жилье практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

ИА «Орелград»