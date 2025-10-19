В Ливнах рассчитывать на расселение могут четыре человека

19.10.2025 | 13:12 ЖКХ, Новости

Утверждены параметры муниципальной программы расселения аварийного жилья.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Администрация города Ливны утвердила паспорт муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда». Исполнителем программы назначено управление муниципального имущества. Целью документа заявлено создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания. Объем финансирования программы составляет 7,74 миллиона рублей, из них 3,197 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 2,672 миллиона рублей – средства областного бюджета и 1,869 миллиона рублей – средства местного бюджета.

Весь объем финансирования запланирован на 2025 год. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, составит всего четыре человека. А расселенная площадь аварийного жилищного фонда оценивается властями в 113,4 квадратных метра. Из паспорта программы следует, что на территории города Ливны имеются шесть многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Их совокупная расселяемая площадь оценивается в 2658,07 квадратных метра.

«Одной из наиболее острых социальных проблем в городе Ливны продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда, – говорится в документе. – В результате реализации программы на территории города Ливны появится динамика уменьшения площади аварийного жилищного фонда. Проводимые работы обеспечат предоставление комфортных и благоприятных условий проживания гражданам на территории города».

Аварийный жилищный фонд – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций, продолжают авторы программы. Такое жилье негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию. Проживание в таком жилье практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU