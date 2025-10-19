На Орловщине баню-сауну спишут с госбаланса

Официальной причиной назван физический износ объекта.

Вадим Тарасов в качестве временно исполняющего обязанности губернатора распорядился прекратить право государственной собственности Орловской области в отношении недвижимого имущества, находящегося в казне Орловской области. Как следует из преамбулы документа, решение принято «ввиду невозможности использования вследствие физического износа и нецелесообразности проведения ремонта».

Так, списанию подлежат объекты, расположенные в деревне Каменка Глазуновского района, а именно: здания стационара, прачечной, амбулатории, аптеки, гаража и конюшни. Также с госбаланса спишут здание бани-сауны площадью 136 квадратных метров, расположенное в поселке Жудерский Хотынецкого района, пожарный резервуар и наружный водопровод протяженностью 557 метров в деревне Второй Воин Мценского района, бытовку и химсклад в селе Коротыш Ливенского района, трансформаторную подстанцию огней высокой интенсивности в Орле.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области поручено списать в установленном порядке перечисленные объекты недвижимого имущества и в течение шести месяцев демонтировать их. Кроме того, данные объекты должны исключить из реестра имущества Орловской области. Соответствующие поправки необходимо будет внести и в Единый государственный реестр недвижимости.

Другим распоряжением Вадим Тарасов утвердил перечень государственного имущества, подлежащего приватизации путем продажи в электронной форме посредством публичного предложения. Он же установил начальную цену каждого лота. Так, в список включено здание Успенского ветучастка в Кромском районе. Начальная цена этого лота составит 537,6 тысячи рублей. Желающие его купить вправе не поднимать, а опускать цену – вплоть до 268,8 тысячи рублей.

Такова цена отсечения, то есть минимальная цена, по которой областные власти согласны продать ветучасток. В очередной раз на торги выставят и здание детского дома, расположенное в поселке Колпна. С молотка его пустят вместе с земельным участком и зеркалом. Продать объект областные власти готовы за 1,955 миллиона рублей, хотя начальная цена лота составит 3,91 миллиона рублей.

