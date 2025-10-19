Орловчанка ловко оформила кредит по чужим персональным данным

Обманутой оказалась микрофинансовая компания.

Дело рассматривал Дмитровский районный суд Орловской области. По нему был вынесен обвинительный приговор, который теперь вступил в законную силу. Местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере). Следствию она рассказала, что обманным путем оформила на свою знакомую заем в одной из микрокредитных компаний.

Со слов аферистки, в тот момент она нуждалась в деньгах «по причине зависимости от азартных игр». Она решила воспользоваться имевшимися у нее копиями документов знакомой. Ранее она собиралась приобрести дом, принадлежащий ее подруге, и последняя передала ей свои документы, чтобы самой меньше ездить по разным инстанциям и организациям. Интересно, что сделка купли-продажи дома так и не состоялась. А оставшимися у нее копиями документов ловко воспользовалась аферистка.

Речь идет об электронных копиях, которые сохранились у аферистки на смартфоне. Она отыскала в интернете сайт кредитной микрофинансовой организации, где ранее уже заимствовала деньги. Только на этот раз женщина создала на данном сайте личный кабинет на имя своей знакомой, с помощью фото последней, которое также у нее имелось в электронном виде. Затем с помощью личного кабинета от имени знакомой она подала заявку на микрозайм, указав свой номер телефона.

Через несколько минут на телефон поступил ответ, из которого следовало, что ей одобрен микрозайм на сумму 450 тысяч рублей. Однако для его обеспечения необходимо было предоставить в залог какое-либо имущество, например, транспортное средство. В результате женщина отдала в залог автомобиль марки «Лада Гранта», принадлежащий ее сожителю, о чем ему сообщить «забыла».

На этом аферистка не остановилась. Она подтвердила, что согласна на залог автомобиля, после чего ввела на сайте данные банковской карты своей несовершеннолетней дочери. Вскоре на карту поступили 450 тысяч рублей, которые женщина попросту прикарманила и потратила на свои личные нужды. Данный заем она не оплачивала, так как, со слов подсудимой, «ей нечем было за него платить». Призналась женщина и в том, что когда она оформляла указанный заем, у нее также не было средств на его погашение.

Позднее знакомая узнала, что она на ее имя оформлен микрозайм, и обратилась в полицию. Подсудимая полностью признала свою вину, но от дачи показаний в судебном заседании отказалась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также был удовлетворен гражданский иск микрокредитной компании, которой осужденная должна возвратить 450 тысяч рублей.

ИА «Орелград»