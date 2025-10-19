Под Орлом матерая рецидивистка не смогла украсть телевизор

Не смог ей в этом помочь даже ее криминальный подельник.

Вступило в силу решение по уголовному делу рассмотренному Орловским районным судом. Перед ним предстала местная жительница, нигде не работающая, не имеющая регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации. Ранее она была трижды судима за совершение краж. Еще один приговор в отношении нее вынесли за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В исправительных колониях женщина провела не один год.

На этот раз ее обвинили в серии преступлений, предусмотренных, частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Ей помогал подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Как установили следствие и суд, женщина сама предложила мужчине совместно совершить кражу. Для этого они приехали в деревню, расположенную на территории Орловского муниципального округа.

Женщина собственноручно выбила оконную раму в одной из комнат. Через проем в окне подельники проникли в чужой дом. Они намеривались похитить телевизор марки «Samsung», стоявший на тумбочке в спальне. Однако «не смогли довести свои совместные преступные действия до конца ввиду громоздкости указанного телевизора». Суд расценил это деяние как покушение на кражу.

Уходить с пустыми руками преступники не собирались. Они перебрались из чужой спальни в чужую кухню, где обчистили чужой холодильник. Совместно злоумышленники похитили довольно много продуктов питания, в том числе колбасу сырокопченую, колбасу вареную, кефир, масло сливочное, сало, свиное рагу и даже живого карпа. Общая стоимость похищенного продовольствия составила 4231 рубль. Сложив продукты в два пакета, злоумышленники с места совершения преступления скрылись.

В судебном заседании подсудимая по второму эпизоду, то есть в хищении продуктов питания, вину признала полностью, а по первому эпизоду с несостоявшейся кражей телевизора признала вину только частично. По ее версии, она хозяин дома якобы сам раньше обещал отдать ей этот телевизор, поэтому она его как бы не воровала, а просто забирала. Но суд скептически отнесся к этой версии. Рецидивистка получила наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, которые привычно проведет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»