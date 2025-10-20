28 человек погибли из-за неудовлетворительных дорожных условий

Статистику ДТП по итогам трех кварталов 2025 года раскрыло региональное УМВД.

В Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 188 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 250 человек получили ранения различной степени тяжести и 28 человек погибли. Такие данные за девять месяцев 2025 года обнародовало региональное Управление МВД России. Всего в отчетном периоде на дорогах Орловщины было зарегистрировано 3949 ДТП, в том числе 562 – с пострадавшими. В результате аварий 108 человек погибли и 728 получили ранения.

«На автотрассах федерального значения произошло 130 дорожно-транспортных происшествий, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 211, – информирует региональное Управление МВД. – По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 3230 материалов. По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 536 лиц, еще 34 подвергнуты административному аресту».

По данным Управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области, порядка 91 процента из общего числа дорожно-транспортных происшествий в отчетном периоде произошли из-за нарушения Правил дорожного движения водителями. По вине нетрезвых водителей в этом году произошло 53 ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 777 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 90 уголовных дел.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 372 704 административных нарушения в области безопасности дорожного движения, – следует из ведомственной информации. – Вынесено 363 686 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 345,8 миллиона рублей. Взыскано штрафов на сумму 336,7 миллиона рублей».

ИА “Орелград”