В Орле рецидивист ответил за нападение на жену сокамерника

Мужчина получил новый срок за разбой.

В Орле обращен к исполнению обвинительный приговор Заводского районного суда, вынесенный в отношении ранее судимого гражданина. Преступление он совершил совместно с двумя подельниками, но перед судом предстал один. Уголовные дела в отношении его подельников выделены в отдельные производства. Рецидивиста обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а также с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Как установили следствие и суд, в конце ноября 2023 года поздним вечером подсудимый вместе с двумя «товарищами» покараулил во дворе жилого дома женщину. На следствии подсудимый заявил, что был знаком с ней, так как она является супругой орловца, вместе с которым он ранее отбывал наказание в исправительной колонии. Подсудимый ударил женщину по голове, а его подельник схватил ее за куртку и затолкал в иномарку.

Внутри подсудимый начал давить на нее психологически, угрожая ей «предметом, похожим на пистолет». К угрозам физической расправы присоединились его подельники, один из них буквально тыкал в женщину ножом. Кроме того, женщину начали избивать. Преступники требовали от нее денег. Женщина сопротивлялась и говорила, что при себе у нее наличных нет. Отпустили ее только после того, как она перевела на счет бандитов 90 тысяч рублей безналичным способом.

В судебном заседании подсудимый виновность в совершении вышеуказанного преступления не признал. По его версии, женщина задолжала ему крупную сумму. Дескать, она продала квартиру, деньги спрятала в домашний сейф, откуда их кто-то похитил. Мол, она попросила его «разобраться в сложившейся ситуации», за что обещала ему вознаграждение в размере 90-100 тысяч рублей. Позже оказалось, что деньги из сейфа взял ее муж.

По версии подсудимого, женщина заплатила ему за помощь лишь 30 тысяч рублей. Остальные якобы обещанные деньги она ему не отдала, поэтому он решил «взыскать» деньги с нее описанным выше способом. Впрочем, сама потерпевшая версию подсудимого не подтвердила, а относительно 30 тысяч рублей заявила, что именно такую сумму она дала ему взаймы как человеку, который «сидел» с ее мужем.

К версии подсудимого суд отнесся скептически, а версии потерпевшей поверил. Тем более что она была подтверждена собранными следствием доказательствами и показаниями свидетелей. В итоге разбойник получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. После освобождения из колонии ему в течение полутора лет будет запрещено без разрешения уголовно-исполнительной инспекции изменять место жительства или пребывания, выезжать за пределы муниципального образования, где он будет проживать, уходить из дома в период времени с 22 часов до 6 часов, а также посещать бары, рестораны, клубы и другие общественные заведения, в которых разрешена продажа спиртных напитков.

ИА «Орелград»