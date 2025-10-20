Клычкова попросили спасти от сноса «Стекляшку»

Так называется павильон болельщиков на стадионе имени Ленина в Орле.

К орловскому губернатору обратились «болельщики и любители футбола». Текст обращения появился в группе фанатского движения Orel Butchers «ВКонтакте».

Как отмечают авторы текста, павильон стал «культовым и знаковым местом» не только для многих орловцев, но и для гостей из других регионов. В том числе — тех, кто приезжает сюда на матчи турнира памяти генерала Ермолова (он проводится не среди футболистов, а среди их фанатов). В этом году соревнования состоялись в четвёртый раз.

Также авторы обращения отмечают заслуги фанатского движения. Так, подчёркивается, что многие представители сообщества принимают участие « в той борьбе, которую наша страна ведёт сегодня». Также упоминается орловский «Музей болельщиков» — утверждается, что его ежегодно посещают около 1000 человек. Среди посетителей бывали известные футболисты и тренеры. Говорится и о ремонтных работах, проведённых силами фанатов ФК «Орёл».

«Мы уверены, что в Орле есть альтернативное место, где можно разместить новый ФОК, не в ущерб знаковому месту», – так завершается текст.

Напомним, ранее о планах по строительству в районе стадиона Ленина модульного физкультурно-оздоровительного комплекса заявлял президент федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин.

