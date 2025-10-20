«Карьерный трек» поможет строительству специалистами

Специальную программу представила Группа компаний «ОДСК».

Цель проекта — снять кадровый голод в строительной сфере. Сейчас он наблюдается не только в Орловской области, но и по всей стране. При этом ожидается, что проблема будет только усугубляться.

Программа «Карьерный трек» предназначена для тех, кто не боится работы и ценит стабильность. Об этом «Орловскому вестнику» рассказала член правления ГК «ОДСК» Елена Толстых.

«Мы гарантируем не только обучение, но и стабильный объем работы, поступательный рост», – пояснила она.

Сотрудник, успешно пройдя программу и сдав практические задания, получает необходимую должность. Особенность «Карьерного трека» – чёткий путь развития для каждого конкретного специалиста. Участнику раскрываются конкретные знания и навыки, которые потребуется, чтобы подняться по карьерной лестнице — опять же, на конкретные «ступеньки».

ИА «Орелград»