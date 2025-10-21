Бюджет Орловской области на 2026 год обсудят публично

Мероприятие проведет Орловский областной Совет народных депутатов.

Орловский областной Совет народных депутатов назначил проведение публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Мероприятие состоится 28 октября в 10 часов в Круглом зале администрации Орловской области. Сообщается, что при подготовке проекта бюджета учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития региона на три года вперед, а также «необходимость обеспечения в приоритетном порядке социально значимых расходных обязательств».

На 2026 год доходы областного бюджета пока планируются в объеме 58,18 миллиарда рублей, расходы – 59,115 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит более 934 миллионов рублей. В 2027 году доходы прогнозируются в объеме 58,828 миллиарда рублей, расходы – 59 миллиарда, дефицит – свыше 172 миллионов рублей; на 2028 год дефицит не планируется, а доходы и расходы прогнозируются в одинаковом объеме – по 59,347 миллиарда рублей.

«Налоговые и неналоговые доходы на 2026 год в соответствии с данными главных администраторов доходов прогнозируются в объеме 40,819 миллиарда рублей, или 70,2 процента от общего объема доходов, – следует из пояснительной записки к законопроекту. – Безвозмездные поступления – 17,361 миллиарда рублей, или 29,8 процента от общего объема доходов. Безвозмездные поступления спрогнозированы на основании информации главных администраторов данных видов доходов и будут уточнены в соответствии с проектом федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Основным бюджетообразующим налогом в 2026 году останется налог на доходы физических лиц, поступления от которого ожидаются в сумме 16,941 миллиарда рублей. Его доля составит 41,5 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Еще 7,608 миллиарда рублей должен принести налог на прибыль (его доля в общем объеме доходов – 18,6 процента), 7,089 миллиарда рублей – акцизы (17,4 процента), 3,378 миллиарда рублей – налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения (9,2 процента), 2,7 миллиарда рублей – налог на имущество организаций (6,6 процента), 1,131 миллиарда рублей – транспортный налог (2,8 процента).

ИА «Орелград»