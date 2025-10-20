На Орловщине прошли антитеррористические учения

Их провёл Оперативный штаб в Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, отрабатывался сценарий пресечения попытки террористического акта на объекте социальной инфраструктуры.

В мероприятии участвовали представители силовых служб и правоохранительных ведомств, органов государственной власти региона.

В ходе учений они отрабтали алгоритм взаимодействия сил и средств для нейтрализации условных преступников. Также участники выработали порядок действий при различных вариантах развития событий. В том числе – в рамках контртеррористической операции (которая завершилась задержанием условных злоумышленников).

Управление ФСБ по Орловской области просит жителей региона быть бдительными и незамедлительно сообщать о совершении или подготовке террористических актов и лицах, причастных к такой деятельности, по телефону доверия – 8 (4862) 43-76-36.

ИА «Орелград»