На Орловщине прошли антитеррористические учения

20.10.2025 | 17:21 Закон и порядок, Новости

Их провёл Оперативный штаб в Орловской области.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, отрабатывался сценарий пресечения попытки террористического акта на объекте социальной инфраструктуры.

В мероприятии участвовали представители силовых служб и правоохранительных ведомств, органов государственной власти региона.

В ходе учений они отрабтали алгоритм взаимодействия сил и средств для нейтрализации условных преступников. Также участники выработали порядок действий при различных вариантах развития событий. В том числе – в рамках контртеррористической операции (которая завершилась задержанием условных злоумышленников).

Управление ФСБ по Орловской области просит жителей региона быть бдительными и незамедлительно сообщать о совершении или подготовке террористических актов и лицах, причастных к такой деятельности, по телефону доверия – 8 (4862) 43-76-36.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU