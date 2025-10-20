Под Орлом в реке нашли тело

Это случилось в Орловском муниципальном округе в селе Спасском.

Сообщение поступило в службу спасения 18 октября в 20 часов 30 минут. Тело находилось в реке Неполодь, в трёх метрах от берега, на поверхности воды.

Очевидцы извлекли его ещё до приезда спасателей. Известно, что погибшему было 34 года.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов», – пояснили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Всего за эти выходные сотрудники ведомства выезжали на вызовы в нашем регионе 21 раз.

ИА «Орелград»