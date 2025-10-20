На Орловщине после смертельного ДТП на заводе возбудили дело

Авария произошла в ООО «Орловский завод сухих смесей».

Предприятие находится во Мценском районе. В результате ДТП погиб 55-летний мужчина.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье « причинение смерти по неосторожности» (109 УК, часть 2). Подозреваемый — местный житель. Ранее сообщалось, что ему 32 года.

Предварительно установлено, что мужчина, управляя самосвалом и двигаясь назад, не убедился в отсутствии людей на своём пути. Результатом стал наезд на человека.

В настоящее время в рамках дела проводится комплекс необходимых процессуальных действий. Устанавливаются все обстоятельства. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

