В Ливнах «Библиотечная система» нарушила закон о закупках

20.10.2025 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявила прокуратура.

Фото: vk.com/dorogis57

Как рассказали в ведомстве, его допустило муниципальное казённое учреждение «Ливенская городская централизованная библиотечная система». Оно вовремя не направило необходимые данные в единую информационную систему в сфере закупок.

Уточняется, что речь шла об отчёте, который касался объёма закупок у субъектов малого предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

В итоге Ливенская межрайонная прокуратура возбудила административное дело в отношении директора муниципального заказчика.

Его признали виновным и привлекли к ответственности. Конкретная форма наказания не уточняется.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU