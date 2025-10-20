В Ливнах «Библиотечная система» нарушила закон о закупках

Нарушение выявила прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, его допустило муниципальное казённое учреждение «Ливенская городская централизованная библиотечная система». Оно вовремя не направило необходимые данные в единую информационную систему в сфере закупок.

Уточняется, что речь шла об отчёте, который касался объёма закупок у субъектов малого предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

В итоге Ливенская межрайонная прокуратура возбудила административное дело в отношении директора муниципального заказчика.

Его признали виновным и привлекли к ответственности. Конкретная форма наказания не уточняется.

