В Ливнах «Библиотечная система» нарушила закон о закупках

Нарушение выявила прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, его допустило муниципальное казённое учреждение «Ливенская городская централизованная библиотечная система». Оно вовремя не направило необходимые данные в единую информационную систему в сфере закупок.
Уточняется, что речь шла об отчёте, который касался объёма закупок у субъектов малого предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.
В итоге Ливенская межрайонная прокуратура возбудила административное дело в отношении директора муниципального заказчика.
Его признали виновным и привлекли к ответственности. Конкретная форма наказания не уточняется.
ИА «Орелград»