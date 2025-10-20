Орловцам могут запретить подкармливать животных

Новый законопроект коснется тех, кто подкармливает собак во дворах.

Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России выступило с разъяснением в связи с появлением в Госдуме новой законодательной инициативы. Она предлагает ограничить кормление бездомных животных, прежде всего, собак в городских дворах. Как пояснили в Ассоциации, разъяснения публикуются в рамках проекта «Правовая защита без границ», который реализуется при поддержке Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

«На октябрь 2025 года федерального закона, прямо запрещающего кормить бездомных кошек возле подъездов, еще не принято, – подчеркивают орловские юристы. – Летом 2025 года в Госдуму действительно был внесен законопроект, но его судьба и окончательная редакция пока не определены. Ключевые моменты инициативы: запрет может распространяться на территории медицинских, образовательных, спортивных учреждений, детских площадок, а также зон многоквартирных домов – то есть, в том числе, и на придомовые территории».

За нарушение запрета для граждан планируется ввести наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Орловские юристы обращают внимание и на такой важный нюанс: в последней версии законопроекта появилось уточнение о том, что запрет коснется в первую очередь собак, а не, например, голубей. Более того, прямого упоминания кошек в этом контексте нет, что оставляет пространство для трактовок. Тем не менее, орловские юристы дали рекомендации с точки зрения права, чтобы минимизировать риски конфликтов и потенциальных претензий.

«Соблюдайте принципы благоустройства, – советуют они. – Даже при отсутствии прямого запрета, кормление не должно приводить к нарушению санитарных норм — скоплению мусора, остатков еды и антисанитарии. Это может быть расценено как нарушение правил благоустройства, которые устанавливаются местными властями. Учитывайте интересы соседей. Согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ, осуществление гражданских прав не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. Регулярные «столовые» для кошек под окнами, вызывающие конфликты с другими жильцами, могут подпадать под это правило».

Кроме того, орловцам настоятельно рекомендуют следить за правовой повесткой, чтобы быть в курсе, принят ли новый закон и какие территории и животные попадут в этом случае под окончательный запрет. При этом юристы напоминают, что бездомные кошки, например, по сути, являются заложниками ситуации, в которую их поставил человек. И проявлять к ним гуманность — это не просто вопрос личной доброты, а признак цивилизованного общества.

«Оставлять животных без возможности пропитания, особенно в холодное время года, означает обрекать их на страдания и гибель. Поэтому любой законодательный запрет должен иметь разумный баланс и предусматривать альтернативные, человечные пути решения проблемы бездомности, такие как программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) и поддержка приютов», – резюмируют в областном отделении Ассоциации юристов России.

Ранее на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов замруководителя управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин сообщил, что в 2025 году на работу с безнадзорными животными из бюджета региона муниципалитетам выделено 24,8 миллиона рублей. Из них на данный момент использовано 18,7 миллиона рублей. «Он также подчеркнул, что число отловленных животных увеличивается: 2023 год — 999 животных, 2024 год — 1030 животных, за истекший период 2025 года — уже 1250 животных», – сообщила по этому поводу пресс-служба регионального парламента.

