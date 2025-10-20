Орёл посетила глава Росздравнадзора

20.10.2025 | 17:14 Важное, Медицина, Новости

Алла Самойлова пообщалась с губернатором в областной администрации.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

«Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос – льготное лекарственное обеспечение в регионе», – рассказал Андрей Клычков в социальных сетях.

Напомним, сейчас в Орловской области около 66 тысяч жителей имеют право на льготные лекарства. Однако по факту их получают не все. Данная проблема обострилась около года назад.

Тем не менее, орловский губернатор заявил, что «наблюдается тенденция к снижению числа поступающих обращений по лекарственному обеспечению». С сентября проводятся закупки лекарств, медицинских изделий и лечебного питания на 2026 год.

По итогам встречи Росздравнадзор и обладминистрация договорились утвердить дорожную карту дальнейших совместных действий.

