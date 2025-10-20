На Орловщине водитель врезался в кабана

20.10.2025 | 14:01 Новости, Происшествия

Мужчину пришлось госпитализировать.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла 18 сентября около 22:45. Местом действия стала трасса «Змиёвка — Никольское».

31-летний мужчина ехал на «Ладе Ниве» по направлению к райцентру. Автомобиль столкнулся с кабаном. После этого машина съехала с дороги и перевернулась.

Последствия ДТП оказались серьёзными и для водителя. Его пришлось госпитализировать, причём не в местную ЦРБ, а в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП. Об этом сообщили в ГАИ региона.

