Прокуратура нашла деньги орловчанки в Кемеровской области

20.10.2025 | 15:01 Криминал, Новости

«Безопасный счёт» мошенников открыли на имя местного жителя.

Фото: ИА «Орелград»

Преступники похитили у пенсионерки из Орловской области 340 тысяч рублей.

Телефонные мошенники действовали по уже привычной схеме. 68-летнюю женщину убедили, что её средства находятся в опасности. Орловчанка переложила их на «безопасный счёт», после чего лишилась денег.

По данному факту возбудили уголовное дело. Следствие установило, что счёт открыли на имея жителя Кемеровской области. После этого прокуратура Северного района Орла обратилась в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

«Мысковский городской суд Кемеровской области требования прокурора удовлетворил», – отметили в ведомстве. Теперь дело за исполнением решения.

ИА «Орелград»


