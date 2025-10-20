В Орловской области освятили восстановленный храм

20.10.2025 | 17:01 Новости, Общество

Он находится в Ливенском районе в селе Бараново.

Фото: livnyeparhia.online

Церемония освящения состоялась накануне. Её провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Также он отслужил в храме литургию.

Прихожане храма поблагодарили епископа за визит и преподнесли ему букет цветов.

«Были возглашены особые прошения о укреплении народа в час особых испытаний, о Божьей помощи воинству и защитникам Отечества… Епископ Нектарий прочитал молитву о Святой Руси», – отмечается на сайте епархии.

Храм Покрова Божьей Матери был построен в Бараново в 1797 году. В 1933-м его закрыли. Здание уцелело, но использовалось не по назначению. С 2009-го года начались восстановительные работы. С 2017-го они шли уже внутри храма.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU