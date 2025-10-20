В Орловской области освятили восстановленный храм

Он находится в Ливенском районе в селе Бараново.

Церемония освящения состоялась накануне. Её провёл епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Также он отслужил в храме литургию.

Прихожане храма поблагодарили епископа за визит и преподнесли ему букет цветов.

«Были возглашены особые прошения о укреплении народа в час особых испытаний, о Божьей помощи воинству и защитникам Отечества… Епископ Нектарий прочитал молитву о Святой Руси», – отмечается на сайте епархии.

Храм Покрова Божьей Матери был построен в Бараново в 1797 году. В 1933-м его закрыли. Здание уцелело, но использовалось не по назначению. С 2009-го года начались восстановительные работы. С 2017-го они шли уже внутри храма.

