Земельную компанию «Черкизово» оштрафовали на 403 тысячи

Основной причиной стало ненадлежащее обращение с орловской землёй.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения выявили в июне этого года в Знаменском районе на территории Коптевского сельского поселения. Компания арендует здесь участок земли сельскохозяйственного назначения. Его площадь составляет 29,2 гектаров.

Ведомство установило на участке «признаки зарастания». Была организована внеплановая документарная проверка арендатора. Предварительно её согласовали с прокуратурой.

Управление Россельхознадзора направило правообладателю требование о представлении необходимых документов. Однако ООО не исполнило его.

Тем не менее ведомство официально зафиксировало тот факт, что весь земельный участок покрыт сорной растительностью. Земля не использовалась по назначению. Не проводились и необходимые агротехнические и агрохимические мероприятия против роста сорняков.

В итоге ООО «Земельная компания «Черкизово»» привлекли к административной ответственности. Юрлицо оштрафовали на 400 тысяч, а также потребовали от него устранить выявленные нарушения. Известно, что штраф уже уплачен в полном объёме.

Дополнительно мировой судья участка №116 города Москвы оштрафовал компанию ещё на три тысячи рублей — по административной статье «непредоставление сведений (информации)».

ИА «Орелград»