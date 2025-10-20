В Орле детский сад не смог заплатить за продукты

Дошкольному учреждению не хватило бюджетного финансирования.

В неприятную ситуацию угодило муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 60 «Березка» города Орла. В арбитражный суд Орловской области поступил иск индивидуального предпринимателя, которая просила суд о взыскании с детсада довольно крупной суммы денег. Требования истицы были мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по контрактам на поставку продуктов питания.

Из материалов дела следует, что прошлой осенью между ИП и МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 60» был заключен первый контракт на поставку продуктов питания. А впоследствии было заключено еще несколько аналогичных контрактов. Бизнес-вумен обязалась поставлять в детсад затребованные им продукты питания, а детсад обязался оплачивать каждую партию поставленного товара. В суде были представлены документы, доказывающие поставку продуктов на общую сумму 1,409 миллиона рублей.

Представители детсада приняли поставленные продукты без замечаний, что подтверждается подписанными сторонами документами о приемке товара. Претензий по качеству или количеству товара от детсада также не поступало. Вместе с тем, учреждение заплатило лишь 432,37 тысячи рублей. На остальное у детсада банально не хватило денег. Финансируется он за счет средств бюджета города Орла, ему выделяют субсидии на выполнение муниципального задания.

В связи с неисполнением учреждением обязательств по оплате поставленного товара, ИП направила претензию с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена без ответа и удовлетворения. Арбитражный суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению. Он постановил взыскать с детсада в пользу индивидуального предпринимателя 1,258 миллиона рублей, из которых задолженность по контрактам составляет лишь 977,15 тысячи рублей. Остальное – это неустойка за просрочку платежей. Для бюджета неустойка фактически означает переплату за поставленные продукты.

ИА “Орелград”