Под Орлом заключили под стражу беглеца

Мужчина полгода скрывался от правоохранительных органов.

Орловский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство начальника Орловского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Орловской области. Последний просил о заключении под стражу жителя Орловского муниципального округа, который довольно долго находился в бегах и уклонялся от отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, ранее данный гражданин предстал перед судом по уголовному обвинению. Подробности дела не разглашаются, но известно, что был вынесен обвинительный приговор. Осужденный получил наказание в виде принудительных работ. Такой вид наказания отбывается в исправительных центрах. В Орловской области действуют не сами центры, а участки, функционирующие как исправительные центры (УФМЦ).

В данном случае суд обязал осужденного самостоятельно явиться для отбывания наказания в Участок № 3, функционирующий как исправительный центр при КП-3. Этот был создан приказом ФСИН России в декабре 2022 года, он расположен в городе Орле. По решению суда осужденный должен был явиться в УФИЦ № 3 не позднее 16 апреля 2025 года. Однако в установленный срок он в исправительный центр не прибыл. Более того, он подался в бега – скрылся от правоохранительных органов, из-за чего его объявили в розыск.

«Сотрудниками полиции в октябре 2025 года было установлено местонахождение осужденного, в результате чего он был задержан, – сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. – Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для заключения осужденного под стражу на 30 суток для разрешения судом вопроса о замене ему уголовного наказания в виде принудительных работ на лишение свободы».

ИА «Орелград»