Трудоустройство экс-полицейского обернулось штрафом

Наказание понес директор техникума, нарушивший антикоррупционные требования.

Решением мирового судьи директор Орловского техникума агротехнологий и транспорта привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, но постановление еще не вступило в законную силу. Наказание было назначено по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, которое на директора образовательной организации завела Орловская транспортная прокуратура по статье 19.29 КоАП РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, дело было заведено по мотивам ранее проведенной проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при привлечении бывших государственных гражданских служащих. Было установлено, что в Орловский техникум агротехнологий и транспорта взяли на работу бывшего госслужащего, а именно экс-сотрудника линейного отдела МВД России на станции Орел.

«Однако руководство техникума не уведомило об этом прежнего работодателя, – следует из сообщения Орловской транспортной прокуратуры. – Согласно законодательству о противодействии коррупции требования о сообщении работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы едины для всех руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы. В связи с этим прокурором в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении».

Как уже писал «Орелград», ранее аналогичное правонарушение выявила Мценская межрайонная прокуратура, которая также провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции. Она установила, что на работу в ООО «Производственный холдинг «Меркурий» был принят бывший госслужащий. Однако сообщение об этом по последнему месту его службы организацией направлено не было. В отношении ответственного должностного лица «Меркурия» завели административное дело. Как и в предыдущем случае, постановлением мирового судьи виновник был оштрафован на 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»