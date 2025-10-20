В Орле объявили конкурс на участие в новогодней ярмарке

С победителями администрация города заключит договоры.

Как уже рассказывал «Орелград», традиционная новогодняя тематическая ярмарка в Орле откроется уже 5 декабря и проработает по 14 января будущего года. Постановление об этом издала администрация областного центра. Ярмарка будет работать на площади и улице Ленина, а также на улице Горького, на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Режим работы установлен отдельно для объектов по оказанию услуг общественного питания и для объектов по реализации сувенирной продукции и оказанию развлекательных услуг. Однако принять участие в ярмарке, видимо, смогут не все желающие.

Управление экономического развития администрации города Орла объявило о проведении 22 ноября конкурса на право осуществления торговли на новогодней тематической ярмарке. Из извещения следует, что предоставление такого права является платным, то есть мэрия заработает на распределении торговых мест. Размер платы установлен организатором с «учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ и оказание услуг, связанных с организацией работы ярмарки и продажи товаров на ней».

За весь период размещения размер платы составляет: 6826,86 рубля – за право размещения торгового объекта – фотомата площадью до 10 квадратных метров; 1365,37 рубля за 1 квадратный метр – за право размещения фуд-трака с посадочной зоной площадью до 30 квадратных метров; 13 653,72 рубля – за право торговать в ярмарочном домике (речь идет об оказании услуг общественного питания) площадью 6 квадратных метров с аналогичной по площади посадочной зоной; 40 961,15 рубля – за право торговать в ярмарочном домике с открытой зоной для размещения очага-гриля и газ-гриля, посадочной зоной площадью 24 квадратных метров.

Кроме того, в 6881,47 рубля мэрия оценила право торговли сувенирной продукцией и продовольственными товарами в ярмарочном домике площадью 6 квадратных метров. А желающим разместить развлекательные объекты площадью до 100 квадратных метров надо будет заплатить в городскую казну по 819,22 рубля за 1 квадратный метр. К участию в конкурсе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые. Заявки на участие в мэрии будут принимать в период с 20 октября по 10 ноября.

ИА «Орелград»