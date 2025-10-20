Главой Мценска избран Андрей Беляев

20.10.2025 | 15:55 Важное, Новости

Ранее он уже руководил одним из крупнейших городов Орловской области.  

https://orel.er.ru/

Внеочередная сессия Мценского городского Совета состоялась 20 октября. На выборы нового главы у депутатов ушло более полутора часов. За Андрея Беляева проголосовали 24 человека (почти две трети).

Примечательно, что Андрея Беляева с 2016 года по 2021 год  являлся главой города Мценска. С марта 2012  занимал пост первого заместителя главы. Андрей Беляев – уроженец Мценска. Член РПС, член Президиума РПС «Единая Россия», указано на сайте партии.

Напомним, предыдущий глава Николай Кочетаев отправлен в отставку в связи с  утратой доверия.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU