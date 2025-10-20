Главой Мценска избран Андрей Беляев

Ранее он уже руководил одним из крупнейших городов Орловской области.

Внеочередная сессия Мценского городского Совета состоялась 20 октября. На выборы нового главы у депутатов ушло более полутора часов. За Андрея Беляева проголосовали 24 человека (почти две трети).

Примечательно, что Андрея Беляева с 2016 года по 2021 год являлся главой города Мценска. С марта 2012 занимал пост первого заместителя главы. Андрей Беляев – уроженец Мценска. Член РПС, член Президиума РПС «Единая Россия», указано на сайте партии.

Напомним, предыдущий глава Николай Кочетаев отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

