Более 100 миграционных нарушений вскрыли на Орловщине

В регионе озвучили промежуточные итоги второго этапа операции «Нелегал – 2025».

Итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2025» озвучило Управление МВД России по Орловской области. По данным ведомства, основной целью мероприятия являлось выявление и пресечение каналов незаконной миграции и других противоправных деяний. Сотрудники полиции провели массовые проверки в местах компактного проживания иностранцев, а также на строительных площадках и в заведениях общественного питания, где чаще всего трудоустраиваются мигранты.

«За время проведения оперативно-профилактической операции уже пресечено 116 нарушений миграционного законодательства, в том числе 7 – связанных с нарушением установленного порядка осуществления трудовой деятельности, – сообщила пресс-служба УМВД. – В отношении 9 нарушителей вынесены решения об административном выдворении. Составлено 5 административных протоколов на работодателей, нарушивших порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Кроме того, в рамках операции было выявлено 17 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов. Уголовная ответственность грозит и тем орловцам, которые согласились фиктивно прописать у себя нелегалов, чтобы дать им возможность легализовать свой статус в России. В отношении собственников такого жилья в настоящее время проводятся проверки. Сообщается также, что по итогам операции въезд в Россию был запрещен 19 иностранцам. Такая мера коснулась мигрантов, нарушивших сроки пребывания в нашей стране, а также не оплативших административные штрафы.

Тем временем в ОГУ имени Тургенева в формате дискуссионной площадки «Открытый диалог» провели встречу для иностранных студентов, обучающихся в стенах Юридического института. Мероприятие прошло в рамках реализации на территории региона адаптационного курса, учитывающего исторические, социальные и национально-культурные особенности территории пребывания и проживания иностранных граждан. Как пояснили в ОГУ, участие во встрече приняла Юлия Шмелева, старший инспектор Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.

«Обсуждались вопросы адаптации иностранных студентов к жизни в России. Внимание уделялось культурным различиям, социальным нормам и правовым аспектам пребывания иностранных граждан на территории страны. Участники мероприятия ознакомились с правовыми нормами и законодательством, регулирующими статус иностранных граждан на территории РФ. Юлия Шмелева обратила внимание на проблему трудовой деятельности иностранных граждан и подчеркнула, что они имеют право на работу в России при наличии соответствующего разрешения», – рассказали в опорном вузе.

