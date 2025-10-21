От идеи расторгнуть контракт на школу в Жилина отказались

Подрядчик получил второй шанс в Орловской области.

В сентябре на сессии облсовета член правительства Алексей Субботин сообщил, что заказчик готов расторгнуть контракт на строительство школы в деревне Жилина, если в октябре работы не будут возобновлены. По поручению спикера в начале месяца на площадку приехали депутаты. Строителей на месте не обнаружили. Тем не менее ООО «АС «Монтаж» дали второй шанс.

«После подготовки дополнительного соглашения к контракту, а также осуществления финансирования выполненных работ, на строительной площадке школы в д. Жилина работы возобновлены, подрядной организацией увеличено количество рабочих, задействованных на объекте до 34 человек. Ведется работа по армированию каркаса здания, а также устройству опалубки под заливку бетона. В настоящее время вопрос расторжения контракта с подрядной организацией, осуществляющей строительство школы в д. Жилина не рассматривается», – сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ в ответе на запрос «Орелграда».

Цена контракта составила 1 889,79 млн рублей (размер авансового платежа – 29,37 %), а срок окончания строительно-монтажных работ – 12 декабря 2025 года.

Напомним, срок исполнения контракта, заключенного весной 2023 года, в последней редакции был – 14 ноября 2025. Начальная цена немного превышала миллиард рублей. Руководство ООО «АС «Монтаж» заподозрили в обналичивании денег, направленных на строительство соцобъекта. Также этот подрядчик затянул строительство ФОКа на улице Матвеева в Орле. Его сдачу ожидали в конце 2024 года, далее – в мае 2025, потом – в августе и т.д.

