В колонии строгого режима под Орлом прошло таинство

Церемония венчания состоялась в домовом храме.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, таинство венчания прошло в домовом храме, расположенном на территории исправительной колонии № 2 строгого режима в городе Ливны. Этому предшествовала процедура регистрации брака. Молодоженами стали осужденный по имени Михаил, который отбывает в Ливнах заключение по приговору суда, и его избранница по имени Анжела. Таинство совершил священник Свято-Сергиевского кафедрального собора города Ливны протоиерей Александр Хохлов.

«Венчание было проведено с соблюдением всех обязательных элементов таинства: обмен кольцами, возложение венцов и хождение вокруг аналоя, – подчеркнули в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – После обряда священнослужитель обратился к супружеской паре с напутствием о взаимном уважении и поддержке, о понятии греха и важности искреннего раскаяния, о необходимости посещения храма».

Свидетелями церемонии стали сотрудники исправительной колонии. В ведомстве добавили, что «подобные события в жизни осужденных содействуют поддержанию и укреплению их родственных связей, а также способствуют скорейшей социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы». Чуть ранее сразу две церемонии бракосочетания прошли в женской исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Шахово Кромского района.

Как уже рассказывал «Орелград», церемонии провела главный специалист Межрайонного отдела ЗАГС Татьяна Баранова. Свидетелями выступили сотрудники режимного учреждения. Клятвами верности друг другу и кольцами обменялись осужденная Татьяна и ее избранник Родион, а также осужденная Ольга и ее избранник Вадим. По окончании церемоний им выдали свидетельства о заключении брака.

«Новобрачные познакомились еще до того, как женщины попали в места лишения свободы. Будущие супруги поддерживали своих избранниц в колонии: писали письма, звонили и приезжали на краткосрочные свидания. Убедившись во взаимности чувств, пары приняли решение о заключении брака», – сообщала по этому поводу пресс-службе УФСИН.

ИА “Орелград”