В Орле законсервируют фонтаны

В городе начинается подготовка фонтанов к зиме.

Администрация Орла организовала тендер на оказание услуг по сезонной подготовке к зимнему периоду фонтанов, расположенных на территории города. В качестве заказчика от лица мэрии выступает муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 596,6 тысячи рублей. Средства поступят из бюджета города Орла. Этих денег должно хватить на зимнюю консервацию трех фонтанов.

Первый – это фонтан, расположенный на территории бульвара Победы, в районе дома №2. Сезонная подготовка этого фонтана к зимнему периоду включает в себя: слив воды из чаши, объем которой составляет 50 кубометров; очистку чаши от грязи и мусора; очистку элементов фонтана, прочистку формообразующих насадок и светильников; промывку труб и насосов; демонтаж семи форсунок; продувку трубопровода сжатым воздухом; уборку технического помещения; мойку чаши и гранитной поверхности спецсредством.

Также предусмотрена погрузка и перевозка конструкции укрытия, баннера и профлиста от места хранения до фонтана и его разгрузка, установка укрывной конструкции из металлокаркаса, монтаж профлиста и укрытие баннером площадью 155 квадратных метров. Подобные требования предъявлены и к подготовке к зиме фонтана, расположенного на территории площади Юности. Этот фонтан покрупнее, поэтому и баннер для его укрытия будет побольше – площадью 225 квадратных метров.

Третий фонтан, с которым должен поработать подрядчик, расположен на территории площади Содружества. В данном случае запланированы следующие работы: погрузка и перевозка конструкции укрытия от места хранения до фонтана и его разгрузка, а также установка укрывной конструкции. В цену контракта включены расходы на материалы, оборудование, используемое при оказании услуг, страхование (при необходимости), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

ИА «Орелград»