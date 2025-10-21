Делегация из Молдавии подарила Ахтырскому собору икону

Это изображение благоверного господаря Стефана Великого.

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Известно, что в состав делегации входила Елена Булхак, советник исполнительного директора Культурно-образовательного центра Молдавии в России, глава Курской региональной общественной организации центра «Община молдаван». Также в церемонии участвовал представитель Торгово-промышленной палаты России в Молдавии Юрий Савва.

Передача иконы состоялась в Ахтырском соборе. При этом присутствовал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Стефан Великий считается защитником православной веры. Так, он поддерживал Афонские обители, строил храмы и трапезные, восстанавливал монастыри, а также наделял их землями. В 2029-м году будет отмечаться 500 лет со дня его рождения.

ИА «Орелград»