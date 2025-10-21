Делегация из Молдавии подарила Ахтырскому собору икону

21.10.2025 | 13:05 Новости, Общество

Это изображение благоверного господаря Стефана Великого.

Фото: orel-eparhia.ru/news / Евгений Мартынов

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Известно, что в состав делегации входила Елена Булхак, советник исполнительного директора Культурно-образовательного центра Молдавии в России, глава Курской региональной общественной организации центра «Община молдаван». Также в церемонии участвовал представитель Торгово-промышленной палаты России в Молдавии Юрий Савва.

Передача иконы состоялась в Ахтырском соборе. При этом присутствовал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Стефан Великий считается защитником православной веры. Так, он поддерживал Афонские обители, строил храмы и трапезные, восстанавливал монастыри, а также наделял их землями. В 2029-м году будет отмечаться 500 лет со дня его рождения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU