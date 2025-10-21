В Орле на пяти улицах разобрались с ливнёвками

21.10.2025 | 13:15 ЖКХ, Новости

Здесь провели работы по восстановлению и содержанию ливневой канализации.

Фото: Администрация Орла

Как сообщает Администрация Орла, такая деятельность завершена на Комсомольской улице, Новосильском и Московском шоссе, улицах Революции и Игнатова.

Работы выполнял ООО «Стройспецмонтаж» – в плановом режиме. В частности, работники подрядной организации восстанавливали кирпичную кладку, а также поднимали горловины.

Сейчас ливнёвку приводят в порядок уже на других улицах.

Также подрядчик выполняет дооборудование ливневой сети. В частности, новый дождеприёмник должен появиться на перекрёстке переулка Пищевого и улицы 5-й Орловской стрелковой дивизии (в микрорайоне «Новая Ботаника»).

Параллельно «Спецавтобаза» проводит промывку и прочистку колодцев и трубопроводов от грязи и песка. Такие работы осуществлялись на Новосильском шоссе, улицах Планерной, Революции и Игнатова, в других местах.

ИА «Орелград»


