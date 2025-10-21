В облсовете рассказали о нарушениях при ремонте южного подъезда к Мценску

Часть выявленных нарушений на сегодняшний день уже устранена.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, региональные парламентарии заслушали сразу несколько отчетов Контрольно-счетной палаты Орловской области о результатах проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ключевых проектов в сфере здравоохранения и дорожного хозяйства. В частности, на заседании профильного комитета прозвучал доклад о результатах проверки капитального ремонта дороги «Южный подъезд к городу Мценск».

«Проверяющими были выявлены нарушения в соблюдении контрактного законодательства, технических требований и сроков выполнения работ. По итогам депутаты приняли информацию к сведению, подчеркнув необходимость усиления контроля за исполнением бюджетных обязательств», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета. Проверка капремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд к городу Мценск» была плановой и проводилась на территории Мценского района, на участке протяженностью чуть менее двух километров.

Финансирование было выделено в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». «Орелгосзаказчик» выбрал подрядчика путем электронного аукциона. Контракт был заключен с ООО «Дорснаб». Его первоначальная цена составляла 147,533 миллиона рублей, но уже в ходе исполнения государственного контракта она снизилась до 146,281 миллиона рублей. В ходе проверки КСП выявила определенные нарушения и недостатки.

Из отчета следует, например, что подрядчиком были выполнены, а заказчиком приняты и оплачены работы по капитальному ремонту, не соответствующие условиям контракта и представленным подрядчиком актам выполненных работ. Кроме того, «Орелгосзаказчик» принял и оплатил некачественно выполненные работы по укреплению откосов, обочин и дна кюветов посевом многолетних трав. По мнению аудиторов, эти работы были выполнены подрядчиком с нарушением сезонных сроков посадки газона.

Также подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств была представлена независимая гарантия, срок действия которой оказался на 2 дня меньше срока исполнения обязательств, установленного государственным контрактом. «Орелгосзаказчику» выдали предписание. По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области казенное учреждение усилило контроль за исполнением подрядчиками обязательств по государственным контрактам.

«Также объектом контроля приняты меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; проанализированы результаты контрольного мероприятия о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств, – следует из информации КСП. – Подрядчиком в целях устранения некачественно выполненных работ по укреплению откосов, обочин и дна кюветов посевом многолетних трав, осуществлен подсев многолетних трав».

