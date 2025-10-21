Эксперты оценили «напитки на розлив и закуски»

Стало известно, какие ассоциации у экспертов вызвали изображения пивных кружек.

Члены Экспертного совета по применению законодательства РФ о рекламе и недобросовестной конкуренции, действующего при Орловском УФАС России, провели свое очередное заседание. Оно прошло под председательством заместителя руководителя Управления Наталии Аксеновой. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, экспертам предстояло оценить несколько как потенциальных, так и фактических реклам. Наиболее любопытным вышло обсуждение неких вывесок. Расположенных на фасадах торговых помещений в городах Ливны и Мценск, в которых в числе прочей продукции торгуют пивом, то есть алкогольной продукции.

Между тем, реклама алкоголя в нашей стране строго регулируется законом. Экспертам предстояло оценить, являются ли данные вывески рекламой и если да, то соответствуют ли они требованиям законодательства РФ о рекламе. Оценить предстояло и потенциальное воздействие такой рекламы на потребителей. В частности, на вывесках присутствуют графические изображения пивных кружек, рыбы, снеков и т.д. Сопровождают рисунки такие «намекающие» слова, как «пенное», «свежее пиво», «напитки на розлив» и «закуски».

«Большинство экспертов пришли к выводу, что рассматриваемые конструкции являются рекламными, – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС. – А информация на них, исходя из возникающих ассоциаций и общего воздействия на потребителей, может быть расценена как реклама алкогольной продукции пива, размещение которой с помощью средств стабильного территориального размещения на внешних стенах зданий не допускается действующим законодательством».

Стоит отметить, что оценка экспертов является всего лишь их мнением. Правовую оценку указанным вывескам, конечно, даст сам антимонопольный орган. Однако мнение членов Экспертного совета будет учтено при рассмотрении вопроса о возможном применении мер антимонопольного реагирования по выявленным фактам, обещают в УФАС.

ИА «Орелград»