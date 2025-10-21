В Орловской области позаботились о руинированных храмах

Прихожане посетили порушенные святыни в Дмитровском районе.

Приходская община храма великомученика Димитрия Солунского города Дмитровска во главе с настоятелем иеромонахом Макарием (Палкиным) посетила руинированные храмы. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Так, прихожане побывали в селе Привич, где в 1714 году был построен деревянный храм Пресвятой Богородицы. В 1834 году его сменило каменное здание, не уцелевшее до настоящего времени. Прихожане расчистили место и близлежащую территорию, где располагалась Введенская церковь, для дальнейшей установки поклонного креста.

«В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы отец Макарий совершил Божественную литургию в селе Лубянки Дмитровского района, где расположен разрушенный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Покровский храм находится в опасном аварийном состоянии, поэтому литургия прошла в построенной рядом деревянной церкви. В богослужении приняли участие прихожане храма великомученика Димитрия Солунского, местные жители, а также гости из Курской области», – добавили в информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Позаботились об одной из таких святынь и областные власти. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия местного значения. Речь идет о памятнике архитектуры «Трапезная и приделы бывшей Богоявленской церкви», 1840 года постройки. Это руинированное строение расположено в селе Брянцево Дмитровского района. Оно включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

В соответствии с охранным обязательством на территории памятника запрещаются: возведение объектов капитального строительства и увеличение существующих объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта. Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

