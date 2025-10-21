Нетрезвый орловец напал на начальника районного отдела ГАИ

Буйный гражданин уже предстал перед судом и получил наказание.

Как сообщила пресс-служба Ливенского районного суда, вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Долгое. Его признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее осужденным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии).

Инцидент произошел вечером 19 мая 2025 года. В полицию поступил сигнал о том, что на территории поселка Долгое произошло дорожно-транспортное происшествие. Пока полиция направлялась к месту происшествия, участники ДТП затеяли конфликт. Он был в разгаре, когда на место прибыли начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Должанскому району и его подчиненный. Один из участников ДТП встретил появление полиции крайне агрессивно, что легко объясняется: он был нетрезв.

«Нетрезвый водитель при выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться, однако эти действия были пресечены, – сообщает пресс-служба Ливенского райсуда. – Испытывая неприязнь к представителю власти, пьяный водитель напал на начальника Госавтоинспекции, повалив его на землю и ударив два раза кулаком по лицу. Кроме того, нетрезвый водитель высказывал публичные оскорбления в адрес начальника Госавтоинспекции, унижая его честь и достоинство как представителя власти».

Его задержали и доставили в отделение. При выяснении личности данного гражданина было установлено, что ранее он уже был судим за повторное пьяное вождение. Учитывая рецидив, на него завели уголовное дело «повторное повторное» пьяное вождение, а также за нападение и оскорбление начальника местного отделения ГАИ. При этом подсудимый в судебном заседании вину признал только по эпизоду о публичном оскорблении представителя власти.

«По двум другим эпизодам считал себя невиновным, указывая, что не нападал на сотрудника Госавтоинспекции и не наносил ему удары, – уточнили в пресс-службе суда. – Не отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пояснил, что за рулем автомобиля находился его знакомый, а не он. Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318, 319, 264.1 УК РФ».

В качестве смягчающего обстоятельства суд при назначении наказания учел признание вины и раскаяние в содеянном по одному из трех эпизоду. Суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его временной изоляции от общества. Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания его на 4 года лишили права управления транспортными средствами. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»