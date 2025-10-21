Клычков пообещал сохранить «Стекляшку»

Губернатор отозвался на обращение болельщиков ФК «Орёл».

Напомним, они просили орловского главу сохранить «фанатский» павильон на стадионе имени Ленина. «Дом болельщиков» собирает сотни фанатов футбола ежегодно. В помещении хранится коллекция футбольных артефактов.

Андрей Клычков высказался по этому поводу во время прямого эфира.

«Наших болельщиков… будем максимально поддерживать. Я сам постараюсь варианты найти альтернативные, которые устроят наших болельщиков», – заявил губернатор.

Также Клычков напомнил, что последний мачт ФК «Орёл» (со столичным «Строгино») окончился с разгромным для соперника счётом — 5:0. При этом ряд фанатов покинул трибуны практически сразу после начала игры — как раз в знак протеста против возможного сноса «Стекляшки».

ИА «Орелград»