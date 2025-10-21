Комитет горсовета согласовал установку досок в честь Виктора Седова

Его память планируется увековечить в Орле по месту жительства и по месту работы.

До ухода на СВО добровольцем Седов работал водителем «Скорой помощи», ранее долго служил в органах внутренних дел. Известно, что он участвовал в командировках на Северный Кавказ. 1 июля 2024 года он погиб в Запорожской области у села Работино. Орловца наградили Орденом Мужества посмертно.

Ожидается, что доски в честь Седова установят на фасаде дома, где он жил (на улице Дмитрия Блынского, 8), и на фасаде здания станции скорой помощи (на улице Красноармейской, 12).

Как сообщили в горсовете, вопрос рассмотрели и одобрили на профильном комитете (по образованию, культуре и социальной политике). Окончательное решение примут на ближайшей сессии городского парламента. Установка доски уже согласована и с жильцами дома.

Ранее инициативу утвердила городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства, а градостоительный совет одобрил эскизы.

С соответствующим ходатайством выступил сын покойного участника СВО.

ИА «Орелград»