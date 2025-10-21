Перерождение гостиничного корпуса «Дубравы» приостановлено

21.10.2025 | 11:01 Новости, Строительство

Санаторию под Орлом обещали комфортные номера, но …

Санаторий “Дубрава”. Фото: ИА “Орелград”

В 2023 году были определены инвестиции в гостиничный (спальный) комплекс ГУП ОО «Санаторий «Дубрава». Предполагалось, что после реконструкции, которую собирались завершить в 2026 году, он сможет одновременно разместить 96 гостей. ООО «Петроградпроект» приступило к разработке проектной документации для завершения строительства. Цена контракта – 12,7 млн рублей. Ожидали, что ПСД будет готово к концу декабря 2023 года.

«В настоящее время исполнение контракта на проектирование завершения строительства спального гостиничного корпуса ГУП ОО «Санаторий «Дубрава» приостановлено, в связи с отсутствием технического решения по подключению объекта к сетям водоотведения», – сообщил департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ в ответе на запрос «Орелграда».

Согласно данным, размещенным в ЕИС «Закупки», в январе 2024 года подрядчику была направлена претензия из-за просрочки исполнения обязательств. Очередное дополнительное соглашение к контракту было подписано в марте 2025. Срок исполнения перенесен на 22 декабря текущего года.

