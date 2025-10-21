Матери погибших в пожаре детей вынесли приговор

Уголовное дело рассмотрел Орловский районный суд.

Как сообщила пресс-служба Орловского районного суда, местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Санкции данной статьи предусматривают наказание от ограничения свободы на срок до четырех лет до лишения свободы на тот же срок. В данном случае орловчанка получила наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов из ее заработной платы в доход государства ежемесячно. Отбывать наказание она будет в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы.

Подробности дела раскрыла пресс-служба суда. Сообщается, что подсудимая, проживавшая в Орловском муниципальном округе, уехала в город Орел, оставив дома своих пятерых малолетних детей. Причем оставила их на ночь, а в доме, между тем, на было отопления. Оставление детей без присмотра уже само по себе создало опасную для их жизни и здоровья ситуацию, посчитало следствие.

«Поскольку в доме было холодно, малолетняя дочь для того, чтобы обогреть спальное помещение, поставила электрический обогреватель, подключенный к электрической сети, на деревянный подлокотник дивана, – следует из информации пресс-службы суда. – От электрического обогревателя воспламенился лежащий рядом плед, возник пожар, охвативший весь дом, в котором спали малолетние дети. В результате пожара от отравления окисью углерода погибли двухлетняя и трехлетняя дочери».

Суд не только признал виновной нерадивую мать, но и вынес частное постановление в адрес сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По мнению суда, они банально недоглядели за неблагополучной семьей и тем самым нарушили требования Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Возможно, данные сотрудники также понесут какое-то наказание. Впрочем, обвинительный приговор и частное постановление суда еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

