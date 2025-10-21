Орловщина стала антилидером страны по льготным лекарствам

Об этом заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Шешко.

Информация об отстающих регионах прозвучала на круглом столе в Совете Федерации. Мероприятие состоялось накануне.

Как пишет «Парламентская газета», Шешко указала три субъекта, где проблема с выдачей лекарств льготным категориям граждан стоит наиболее остро.

«По региональной льготе обеспечено 74,1 миллиона рецептов, на отсроченном обеспечении находятся 0,033 рецепта. Наибольшее количество рецептов, которые необходимо срочно обеспечить, выявлено в Орловской, Архангельской и Брянской областях», – пишет издание.

«Это системная ошибка, системная недоработка субъектов», — отметила представитель Росздравнадзора.

Также указывается, что в целом по стране количество жалоб на лекарственное обеспечение выросло на 18 процентов.

Отметим, что накануне в Орловской области побывала глава Росздравназдора. Вечером на прямом эфире губернатор Андрей Клычков рассказал: «Сейчас ведём закупку на сумму более 1 миллиарда рублей. Начинаем заключать контракты».

