На Орловщине резко нарастили производство баранины

Объемы производства этого товара увеличились более чем в 3 раза.

Орелстат оценил состояние животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области по итогам января-сентября 2025 года. Сообщается, что за отчетный период времени указанной категорией хозяйств было произведено 274 тысяч тонн скота и птицы на убой, в живом весе, что на 9,3 процента превысило показатель трех кварталов предыдущего года. Объемы производства выросли по следующим видам: свиней – на 14,8 процента, овец – в 3,2 раза.

Кроме того, на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось производство мяса птицы, на 6,8 процента – производство яиц, которых было произведено 13,7 миллиона штук. По подсчетам статистиков, в птицеводческих организациях региона в этом году от одной среднестатистической курицы-несушки получено по 177 яиц, что на 0,6 процента больше, чем было годом ранее.

Также в регионе за три квартала текущего года сельскохозяйственные организации произвели 88,3 тысячи тонн молока, превзойдя прошлогодний показатель на 3,9 процента. «В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 5516 килограмм молока, что на 242 килограмм выше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе», – уточнили в Орелстате.

По предварительной оценке правительства Орловской области, в текущем году производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 171,1 миллиарда рублей при темпе роста 110,8 процента к 2024 году в действующих ценах, в том числе в животноводстве – 66,4 миллиарда рублей (темп роста – 116,1 процента). Ключевыми факторами развития этой отрасли в ближайшие годы будут связаны с формированием конкурентоспособной племенной базы животноводства, проведением селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств.

Кроме того, орловские аграрии продолжат взятый ранее курс на строительство и модернизацию современных животноводческих комплексов молочного направления, то есть молочных ферм, и займутся развитием мясного скотоводства и совершенствованием кормовой базы. К слову, по данным Орелстата, по состоянию на 1 октября 2025 года стадо крупного рогатого скота орловских сельхозорганизаций насчитывало 114,2 тысячи голов (101,1 процента по сравнению с 1 октябрю 2024 года), в том числе коров – 31,5 тысячи (96,2 процента), свиней – 1,514 миллиона (100,9 процента), овец – 2,1 тысячи (88,5 процента) и птицы – 1,882 миллиона голов (95,9 процента).

