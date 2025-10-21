В Орле вновь отметят «Праздник белых журавлей»

Мероприятие будет посвящено всем павшим за Отечество.

«Праздник белых журавлей» пройдет 22 октября в 14:00 в читальном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. «Бунинка» проведет его совместно с Орловским казачьим округом. К участию приглашаются все желающие. Этот праздник отмечается ежегодно как день солидарности и благодарной памяти по отношению к тем, кто положил жизнь за свое Отечество во всех войнах нашей истории. Он родился еще в Советском Союзе – в августе 1986 года, когда праздник впервые отметили и приурочили к открытию мемориального комплекса «Белые журавли» в дагестанском селе Гуниб.

Именно на этом монументе впервые появилось изображение журавлей, посвященное Великой Отечественной войне. Это событие дало старт новой традиции, и со временем количество «журавлиных памятников» стало прирастать. Согласно открытым данным, в настоящее время в России и других странах насчитывается более двух десятков воинских мемориалов, украшенных изображениями журавлей.

«Праздник белых журавлей» отмечается в России именно 22 октября, – уточнили в областной библиотеке имени Бунина. – Его инициатором стал когда-то народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Его перу принадлежит знаменитое стихотворение «Журавли». Почему именно белые журавли стали символом этого праздника? На Кавказе есть легенда, что воины, павшие на поле битвы, превращаются в журавлей. Во всем мире журавль – олицетворение идеи бессмертия и светлой силы, связующей человека и Бога».

С 2009 года праздник считается международным, поскольку в тот год он пополнил список международных праздников ЮНЕСКО. С тех пор его празднуют по всему миру. За пределами нашей страны этот праздник известен как День солидарности и поэтической песни о погибших солдатах. Интересно, что у этого праздника имеется свой гимн – песня «Журавли». По информации «Комсомольской правды», впервые знаменитую песню Марк Бернес исполнил в 1968 году именно в редакции этой газеты. Премьера прошла на встрече ветеранов войны, где присутствовали известные военачальники. А в 2014 году журавль появился на эмблеме движения «Бессмертный полк».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»