От грога до кесадильи: стало известно, чем будут торговать на новогодней ярмарке

Ассортимент реализуемых товаров и оказываемых услуг утвердила мэрия.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Орла распорядилась о проведении новогодней тематической ярмарки. Она будет работать в период с 5 декабря 2025 года по 14 января 2026 года на площади и улице Ленина, а также на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Объекты по оказанию услуг общественного питания будут работать: 5-7, 12-14, 19-21, 28-29 декабря 2025 года и с 11 по 14 января 2026 года – с 12.00 до 21.00; 26, 27, 30 декабря, а также с 1 по 10 января – с 12.00 до 23.00; 31 декабря – с 12.00 до 00.00; 1 января – с 00.00 до 2.00 и с 12.00 до 23.00.

Для объектов по реализации сувенирной продукции и оказанию развлекательных услуг установлен такой режим работы: 5-7, 12-14, 19-21, 25-31 декабря 2025 года, а также с 1 по 14 января 2026 года – с 12.00 до 20.00. На ярмарке будет разрешено торговать продукцией собственного производства предприятий общественного питания. В список разрешенных товаров включены: блинчики с различными начинками, жареный сыр, кесадилья, гамбургеры, хот-доги, сэндвичи, пицца, пироги, расстегаи, кулебяка, пельмени во фритюре, сырные палочки и шарики во фритюре, картофель фри с топингами, шашлык из мяса и курицы, колбаски, сосиски и овощи.

Возможна продажа тематической кулинарной продукции (карамелизированные яблоки, жареные каштаны и жареные орехи в глазури) кондитерской выпечки, конфет, шоколада, карамели, мармелада, леденцов, пряников, печенья, вафеь, штруделей, калачей, трдельников, хвороста, чурроса, имбирных пряников, мандаринов, апельсинов, меда, чая, кофе и прочих напитков, включая авторские. Главное, чтобы продукция соответствовала новогодней тематике.

На ярмарке разрешат торговать глинтвейном, пуншем и грогом, но только при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и уведомления департамента промышленности и торговли Орловской области. Традиционно будет разрешена продажа сувенирной продукции, в том числе изделий декоративно-прикладного искусства, елочными игрушками, посудой, свечами, статуэтками, украшениями и пр. Развлекательные услуги, прежде всего, будут представлять собой фотоуслуги.

Возрастное ограничение: 0+

