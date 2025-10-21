Прокуратура защитила права сотрудника ООО «Спецстрой»

После ЧП на рабочем месте мужчина стал инвалидом.

Дело о взыскании компенсации морального вреда рассматривал Северный районный суд.

В итоге решение вынесли в пользу прокуратуры и пострадавшего. Компанию обязали выплатить орловцу 200 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, мужчина работал монтажником стальных железобетонных конструкций. В роковой день он трудился на неогороженной бетонной площадке, раположенной между первым и вторым этажом.

Орловец потерял сознание и упал. Результатом стала тяжёлая травма головы. Пострадавшего признали инвалидом третьей группы.

Как установила прокуратура, работника допустили к его небезопасной деятельности без предварительного медицинского осмотра, а также без обучения правилам охраны труда. Также он не был полностью обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Не была проведена и «оценка профессиональных рисков занимаемой должности».

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

