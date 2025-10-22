Иномарку «ТТП» пустят с молотка из-за долгов

22.10.2025 | 6:14 Новости, Экономика

Имущество передали на торги силами судебных приставов.

Фото: ИА «Орелград»

Такая информация содержится на портале torgi.gov.ru.

Желающим предлагается приобрести легковой автомобиль «Тойота Камри» белого цвета. Машина 2008-го года выпуска, но находится в удовлетворительном состоянии.

Иномарка принадлежит «Трамвайно-троллейбусному предприятию». Вырученные средства пойдут на оплату его долгов.

Стартовая цена — 824 тысячи. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 ноября. Само мероприятие пройдёт 21 числа того же месяца.

Ранее на профильном комитете областного совета стало известно, что кредиторская задолженность «Трамвайно-троллейбусного предприятия» достигла 336,8 миллиона рублей. Долги за электроэнергию составили около 70 миллионов. Это привело к ограничениям электроснабжения трамвайного депо.

ИА «Орелград»


