Орловского врача-терапевта оштрафовали

21.10.2025 | 16:20 Медицина, Новости

Специалист не выписал рецепт на льготное лекарство.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Нарушение зафиксировала Ливенская межрайонная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, местный житель имеет право на бесплатное получение лекарственного препарата. Однако лечащий врач не выписал ему льготный рецепт на получение лекарства.

В отношении врача-терапевта вынесла возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения специалиста оштрафовали.

«В настоящее время… нарушения устранены», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы Росздравназдора назвала Орловщину в числе трёх регионов России, где наблюдаются наибольшие проблемы с получением льготных лекарств.

ИА «Орелград»


