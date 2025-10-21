Орловского врача-терапевта оштрафовали

Специалист не выписал рецепт на льготное лекарство.

Нарушение зафиксировала Ливенская межрайонная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, местный житель имеет право на бесплатное получение лекарственного препарата. Однако лечащий врач не выписал ему льготный рецепт на получение лекарства.

В отношении врача-терапевта вынесла возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения специалиста оштрафовали.

«В настоящее время… нарушения устранены», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы Росздравназдора назвала Орловщину в числе трёх регионов России, где наблюдаются наибольшие проблемы с получением льготных лекарств.

ИА «Орелград»