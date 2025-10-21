Вдовин устроил «очную ставку» с главой УМИЗ Орла

С Сергеем Поляковым экстренно побеседовали члены гаражного кооператива «Аргонавт».

Внезапную встречу организовал первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Ранее члены кооператива обратились к нему за помощью.

«Жители обошли много кабинетов, говорили всем о своей проблеме, но со стороны городских властей, будто никто не услышал», – рассказал депутат.

Суть проблемы в том, что владельцы гаражей опасаются их массового и необоснованного сноса. Чтобы прояснить проблему, Михаил Вдовин организовал срочную встречу с руководителем городского Управления муниципального имущества и землепользования.

«Отправились в городскую администрацию. Там, вместе с картами земельных участков и специалистами жителям всё подробно объяснили», – рассказал первый зампред облсовета. Другие итоги и подробности встречи пока не разглашаются.

Также Вдовин поблагодарил Сергея Полякова за оперативную и профессиональную реакцию на обращение.

