Вдовин устроил «очную ставку» с главой УМИЗ Орла

21.10.2025 | 16:00 Закон и порядок, Новости

С Сергеем Поляковым экстренно побеседовали члены гаражного кооператива «Аргонавт».

Фото: Михаил Вдовин

Внезапную встречу организовал первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Ранее члены кооператива обратились к нему за помощью.

«Жители обошли много кабинетов, говорили всем о своей проблеме, но со стороны городских властей, будто никто не услышал», – рассказал депутат.

Суть проблемы в том, что владельцы гаражей опасаются их массового и необоснованного сноса. Чтобы прояснить проблему, Михаил Вдовин организовал срочную встречу с руководителем городского Управления муниципального имущества и землепользования.

«Отправились в городскую администрацию. Там, вместе с картами земельных участков и специалистами жителям всё подробно объяснили», – рассказал первый зампред облсовета. Другие итоги и подробности встречи пока не разглашаются.

Также Вдовин поблагодарил Сергея Полякова за оперативную и профессиональную реакцию на обращение.

ИА «Орелград»


