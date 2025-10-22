«Римекс» может лишиться асфальтоукладчика из-за долгов

22.10.2025 | 6:28 Новости, Экономика

Компания выполняла крупные контракты в Орловской области.

Фото: Администрация Малоархангельского района

Например, в 2023 она ремонтировала дороги в Малоархангельском районе. «Римекс» приводил в порядок улицы в посёлке Рогатый (Луковского сельского поселения).

Как ясно из информации, размещённой на портале torgi.gov.ru, на торги выставлен асфальтоукладчик, принадлежащий компании. Это сделано силами Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Вырученные средства пойдут на погашение долга перед ООО «ДК Карбонатные материалы». Оно выступает взыскателем.

Начальная цена лота — около 11 миллионов рублей. Заявки принимаются до 19 ноября. Торги состоятся 21 числа того же месяца.

ИА «Орелград»


